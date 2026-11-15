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Miersch nazwał 3-procentowe poparcie dla SPD wśród młodych policzkiem — Der Spiegel

UA.NEWS 15 listopada 2026 11:13
Miersch nazwał 3-procentowe poparcie dla SPD wśród młodych policzkiem — Der Spiegel

W Niemczech przewodniczący frakcji parlamentarnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Matthias Miersch uznał wyniki sondażu wśród młodzieży za niezwykle złe. Według Der Spiegel tylko 3% młodych ludzi uważa, że SPD jest zdolna reprezentować ich interesy.

Reakcja Mierscha

W komentarzu dla grupy medialnej Funke Miersch oświadczył, że taki wynik jest dla partii „donośnym policzkiem”, z którym musi się ona zmierzyć. Zaznaczył, że wyniki takich sondaży mogą się zmieniać, jednak podkreślił potrzebę prowadzenia polityki wspólnie z młodymi ludźmi i dla nich.

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Edukacja i protesty młodzieży

Miersch wskazał edukację jako jeden z problemów. Według niego środki dla placówek edukacyjnych były dotychczas wykorzystywane nie tak, jak by tego chciał. Jednocześnie polityk powiedział, że partia ma osiągnięcia w kwestiach ochrony klimatu i służby wojskowej, w szczególności nie wprowadzono obowiązkowego poboru.

Miersch pozytywnie ocenił także protesty ruchu „Gen Z regelt”. Określił wyjście młodych ludzi na ulice jako przejaw żywej demokracji i uznał za uzasadnione protesty na rzecz dobrej jakości edukacji oraz rozwiązania ważnych kwestii dotyczących przyszłości. Jednocześnie oświadczył, że pojedyncze przypadki przemocy podczas demonstracji muszą być konsekwentnie ścigane.

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