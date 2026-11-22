W Niemczech kierownictwo Bayernu Monachium spotkało się z krytyką po publicznych wypowiedziach na temat przyszłości 23-letniego ofensywnego zawodnika Jamala Musiali, jego stanu zdrowia i kontraktu. Jak informuje Deutsche Welle, były dyrektor generalny klubu i członek rady nadzorczej Karl-Heinz Rummenigge powiedział, że należy omówić finansową stronę umowy z piłkarzem, jego rodziną i przedstawicielami.

Według publikacji kontrakt Musiali obowiązuje do 2030 roku, a zawodnik może zarabiać do 30 mln euro rocznie. Rummenigge wyraził wątpliwość, czy inny klub zgodziłby się kupić piłkarza na takich warunkach, a także zasugerował, że Musiali trudno będzie wrócić do poprzedniego poziomu gry.

Kontuzja i stan neurologiczny

W lipcu 2025 roku Musiala doznał złamania kości strzałkowej i kostki podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Zdiagnozowano u niego również napady nieświadomości — stan neurologiczny, przez który piłkarz dwukrotnie upadł na boisku w dwóch kolejnych meczach przedsezonowych w sierpniu.

Po kontuzji i napadach Musiali trudno było odzyskać formę, którą prezentował przed przedłużeniem kontraktu w styczniu 2025 roku. Były prezydent Bayernu Uli Hoeneß nazwał sytuację dylematem dla klubu i oświadczył, że tego stanu nie można wyleczyć, choć można go w pewnym stopniu kontrolować lekami. Dyrektor generalny klubu Jan-Christian Dreesen również mówił o konsultacjach z rodziną i menedżmentem zawodnika.

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Reakcja związku zawodowego i klubu

Międzynarodowy związek zawodowy piłkarzy FIFPRO uznał te wypowiedzi za skoordynowaną presję na Musialę i jego przedstawicieli przed możliwymi negocjacjami. Związek podkreślił obowiązek klubu, by dbać o zawodnika, i zaznaczył, że kontuzja lub spadek formy nie są podstawą do zmiany warunków już zawartego kontraktu.

Były obrońca Bayernu i reprezentacji Niemiec Lothar Matthäus również skrytykował wypowiedzi kierownictwa, zaznaczając, że najbardziej na tej sytuacji cierpi sam Musiala. Podczas walnego zgromadzenia klubu neurolog Jonathan Hoffmann, który jest członkiem Bayernu, powiedział, że pacjenci z takimi stanami potrzebują wsparcia.

Prezydent klubu Herbert Hainer zapewnił, że Musiala otrzyma od Bayernu tyle czasu i wsparcia, ile potrzebuje. Dreesen z kolei oświadczył, że kierownictwo nie próbowało wywierać presji na piłkarza, a kwestia kontraktu obecnie nie wymaga dyskusji.

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