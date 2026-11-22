在德国，拜仁慕尼黑管理层因就23岁攻击型球员贾马尔·穆西亚拉的未来、健康状况和合同发表公开言论而受到批评。据德国之声报道，俱乐部前首席执行官兼监事会成员卡尔-海因茨·鲁梅尼格表示，有必要与这名球员、其家人及代表讨论协议的财务方面问题。

据该媒体报道，穆西亚拉的合同有效期至2030年，这名球员每年可获得最高3000万欧元。鲁梅尼格对是否会有其他俱乐部同意以这样的条件购入该球员表示怀疑，并称穆西亚拉可能很难恢复到此前的比赛水平。

伤病与神经系统状况

2025年7月，穆西亚拉在世俱杯期间遭遇腓骨和踝部骨折。他还被诊断出患有失神发作——一种神经系统状况，导致这名球员在8月连续两场季前赛中两次在场上倒下。

在受伤和发作后，穆西亚拉难以重现他在2025年1月续约前所展现的状态。拜仁前主席乌利·赫内斯称，这一情况对俱乐部而言是一个两难困境，并表示这种状况无法治愈，但可在一定程度上通过药物控制。俱乐部首席执行官扬-克里斯蒂安·德雷森也谈到与球员家人及管理团队进行沟通。

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球员工会和俱乐部的反应

国际职业足球运动员联合会FIFPRO认为，这些言论是在可能进行谈判前，对穆西亚拉及其代表施加的协调一致的压力。该工会强调俱乐部有义务照顾球员，并指出伤病或状态下滑并不是修改已签订合同条款的理由。

曾效力于拜仁和德国国家队的后卫洛塔尔·马特乌斯也批评了管理层的言论，指出受这一情况影响最大的是穆西亚拉本人。在俱乐部会员大会期间，身为拜仁会员的神经科医生约纳坦·霍夫曼表示，患有此类状况的患者需要支持。

俱乐部主席赫伯特·海纳保证，穆西亚拉将从拜仁获得他所需的时间和支持。德雷森则表示，管理层并未试图向这名球员施压，目前合同问题无需讨论。

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