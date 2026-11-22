В Германии руководство мюнхенской «Баварии» столкнулось с критикой после публичных заявлений о будущем 23-летнего атакующего игрока Джамала Мусиалы, состоянии его здоровья и контракте. Как сообщает Deutsche Welle, бывший генеральный директор клуба и член наблюдательного совета Карл-Хайнц Румменигге заявил о необходимости обсудить с футболистом, его семьей и представителями финансовую сторону соглашения.

По данным издания, контракт Мусиалы действует до 2030 года, а игрок может получать до 30 млн евро в год. Румменигге выразил сомнение, что другой клуб согласился бы приобрести футболиста на таких условиях, а также предположил, что Мусиале будет трудно вернуться к прежнему уровню игры.

Травма и неврологическое состояние

В июле 2025 года Мусиала получил перелом малоберцовой кости и лодыжки во время Клубного чемпионата мира. У него также диагностировали абсансные приступы — неврологическое состояние, из-за которого футболист дважды упал на поле в двух подряд предсезонных матчах в августе.

После травмы и приступов Мусиале было трудно восстановить форму, которую он демонстрировал до продления контракта в январе 2025 года. Бывший президент «Баварии» Ули Хёнесс назвал ситуацию дилеммой для клуба и заявил, что это состояние невозможно вылечить, хотя его можно в некоторой степени контролировать медикаментами. Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен также говорил о консультациях с семьей и менеджментом игрока.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция профсоюза и клуба

Международный профсоюз футболистов FIFPRO расценил эти высказывания как скоординированное давление на Мусиалу и его представителей перед возможными переговорами. В профсоюзе подчеркнули обязанность клуба заботиться об игроке и отметили, что травма или спад формы не являются основанием для пересмотра условий уже заключенного контракта.

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус также раскритиковал заявления руководства, отметив, что больше всего от ситуации страдает сам Мусиала. Во время общего собрания клуба невролог Йонатан Хоффманн, являющийся членом «Баварии», заявил, что пациентам с такими состояниями нужна поддержка.

Президент клуба Герберт Хайнер заверил, что Мусиала получит от «Баварии» столько времени и поддержки, сколько ему необходимо. Дрезен со своей стороны заявил, что руководство не пыталось давить на футболиста, а вопрос контракта сейчас не требует обсуждения.

Читай нас в