SpaceX planuje wydać ponad 74 mld dolarów na dwa kompleksy superkomputerowe dla sztucznej inteligencji w amerykańskich stanach Arizona i Teksas. Firma zamierza zainwestować około 50 mld dolarów w obiekt w południowo-wschodniej Arizonie, a kolejne ponad 24 mld dolarów w Starbase w Teksasie, informuje Fortune.

SpaceX przedstawia oba projekty jako samofinansujące się. Jednocześnie mieszkańcy, lokalne władze i prokurator generalna Arizony Kris Mayes domagają się wyjaśnień, kto zapłaci za rozbudowę mocy wytwórczych, sieci elektroenergetycznych i związane z tym koszty.

Elektrownia gazowa w Teksasie

Obiekt w Teksasie ma powstać na działce o powierzchni 444,45 akra w pobliżu portu w Brownsville. Ma obejmować elektrownię gazową i kompleks superkomputerowy. Brownsville wcześniej wyłączyło tę ziemię ze swoich granic na prośbę SpaceX, a miasto Starbase, położone w pobliżu kosmodromu firmy, później przyłączyło ją do swojego terytorium.

Spowodowało to wyłączenie terenu spod 90-dniowego moratorium Brownsville na centra danych. SpaceX twierdzi, że kompleks będzie sam wytwarzał energię elektryczną i nie będzie pobierał jej z ogólnej sieci. Zezwolenie Teksańskiej Komisji Jakości Środowiska dopuszcza eksploatację 35 turbin na gaz ziemny o łącznej mocy 750 megawatów oraz emisję do 248 ton tlenków azotu rocznie.

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South Texas Environmental Network zapowiedziała protest, wskazując na ryzyko zanieczyszczenia powietrza, zużycia wody i wzrostu rachunków za energię. 17 listopada komisarze hrabstwa Cameron stosunkiem głosów trzy do dwóch odmówili rozpoczęcia negocjacji w sprawie 10-letniego całkowitego zwolnienia projektu z podatku od nieruchomości. Komisja miejska Starbase ma rozpatrzyć ulgę podatkową 9 grudnia.

Obciążenie sieci w Arizonie

Kompleks w Arizonie ma zostać zlokalizowany na 747 akrach w pobliżu Willcox Playa, około 80 mil na wschód od Tucson. Po pełnym uruchomieniu może zużywać do 6 tys. megawatów energii elektrycznej. To prawie dwie trzecie historycznego szczytowego zapotrzebowania całej sieci Arizona Public Service, która obsługuje około 1,5 mln gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Energia elektryczna dla obiektu ma być dostarczana przez lokalne spółdzielnie. Według SpaceX pobliską elektrownię Apache, działającą na węgiel i gaz ziemny, można rozbudować z około 1 do ponad 6 gigawatów. We wniosku o zezwolenie wskazano 3,6 mld dolarów planowanych wydatków na modernizację sieci.

SpaceX obiecuje suche chłodzenie centrum i deklaruje, że nie będzie wykorzystywać wód gruntowych do potrzeb przemysłowych. Jednocześnie lokalni mieszkańcy obawiają się o stan warstwy wodonośnej, a eksperci, z którymi rozmawiał Arizona Daily Star, wskazują, że produkcja energii dla kompleksu może zwiększyć roczne zużycie wody przez centra danych o 60–90%. 19 listopada Kris Mayes zaapelowała do Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Hrabstwa Cochise o odroczenie głosowania 9 grudnia, aby organy stanowe i federalne mogły ocenić projekt.

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