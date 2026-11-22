Компания SpaceX планирует потратить более $74 млрд на два суперкомпьютерных комплекса для искусственного интеллекта в американских штатах Аризона и Техас. Около $50 млрд компания намерена инвестировать в объект на юго-востоке Аризоны, еще более $24 млрд — в Starbase в Техасе, сообщает Fortune.

SpaceX представляет оба проекта как самоокупаемые. В то же время жители, местные власти и генеральный прокурор Аризоны Крис Мейз требуют разъяснений о том, кто будет оплачивать расширение генерирующих мощностей, электросетей и связанные расходы.

Газовая электростанция в Техасе

Техасский объект планируют построить на участке площадью 444,45 акра возле порта Браунсвилл. Он должен включать газовую электростанцию и суперкомпьютерный комплекс. Ранее Браунсвилл исключил эту землю из своих границ по просьбе SpaceX, а город Starbase, расположенный возле космодрома компании, впоследствии присоединил ее к своей территории.

Это вывело площадку из-под действия 90-дневного моратория Браунсвилла на центры обработки данных. SpaceX утверждает, что комплекс будет самостоятельно вырабатывать электроэнергию и не будет брать ее из общей сети. Разрешение Техасской комиссии по качеству окружающей среды допускает работу 35 турбин на природном газе общей мощностью 750 мегаватт и выбросы до 248 тонн оксидов азота в год.

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Экологическая сеть Южного Техаса анонсировала протест, заявив о рисках загрязнения воздуха, потребления воды и роста счетов за энергию. 17 ноября комиссары округа Кэмерон тремя голосами против двух отказались начать переговоры о 10-летнем полном освобождении проекта от налога на имущество. Городская комиссия Starbase должна рассмотреть налоговую льготу 9 декабря.

Нагрузка на сеть Аризоны

Аризонский комплекс планируют разместить на 747 акрах возле Уиллкокс-Плайя, примерно в 80 милях к востоку от Тусона. При полном вводе в эксплуатацию он может потреблять до 6 тыс. мегаватт электроэнергии. Это почти две трети исторического пикового спроса всей сети Arizona Public Service, обслуживающей около 1,5 млн домохозяйств и предприятий.

Электроэнергия для объекта должна поступать через местные кооперативы. По заявлению SpaceX, расположенную рядом электростанцию Apache, работающую на угле и природном газе, могут расширить примерно с 1 до более чем 6 гигаватт. В заявке на разрешение указаны $3,6 млрд запланированных расходов на модернизацию сети.

SpaceX обещает сухое охлаждение центра и заявляет, что не будет использовать подземные воды для промышленных нужд. В то же время местные жители обеспокоены состоянием водоносного горизонта, а эксперты, с которыми общалась Arizona Daily Star, отмечают: производство электроэнергии для комплекса может увеличить годовое потребление воды дата-центрами на 60–90%. 19 ноября Крис Мейз призвала Комиссию по планированию и зонированию округа Кочис отложить голосование 9 декабря, чтобы органы власти штата и федеральные органы могли оценить проект.

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