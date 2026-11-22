SpaceX计划在美国亚利桑那州和得克萨斯州建设两个用于人工智能的超级计算机综合设施，投入超过740亿美元。该公司计划向亚利桑那州东南部的一处设施投资约500亿美元，另向得克萨斯州的Starbase投资超过240亿美元，《财富》报道。

SpaceX将两个项目都描述为能够自负盈亏。与此同时，居民、地方政府以及亚利桑那州总检察长克里斯·梅耶斯要求说明，扩大发电能力、电网及相关成本将由谁承担。

得克萨斯州的燃气发电厂

得克萨斯州的设施计划建在布朗斯维尔港附近一块444.45英亩的土地上，其中将包括一座燃气发电厂和一个超级计算机综合设施。此前，布朗斯维尔应SpaceX的请求将这块土地划出市界，而位于该公司航天发射场附近的Starbase市随后将其并入自身辖区。

这使该场地不再受布朗斯维尔针对数据中心的90天暂停令约束。SpaceX称，该综合设施将自行发电，不会从公共电网取电。得克萨斯州环境质量委员会的许可允许35台天然气涡轮机运行，总装机容量为750兆瓦，每年最多排放248吨氮氧化物。

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南得克萨斯环境网络宣布将举行抗议活动，称该项目存在空气污染、耗水以及能源账单上涨的风险。11月17日，卡梅伦县委员以3票对2票否决了启动谈判、给予该项目10年全额财产税豁免的提议。Starbase市委员会将于12月9日审议这项税收优惠。

亚利桑那州电网负荷

亚利桑那州的综合设施计划建在威尔科克斯普拉亚附近747英亩的土地上，距图森以东约80英里。全面投入运行后，它的耗电量可能高达6000兆瓦。这几乎相当于Arizona Public Service整个电网历史峰值需求的三分之二，该电网服务约150万户家庭和企业。

该设施的电力预计将通过当地合作社供应。SpaceX表示，附近以煤炭和天然气为燃料的Apache发电厂可能从约1吉瓦扩建至超过6吉瓦。许可申请中列出了36亿美元的计划电网升级支出。

SpaceX承诺该中心将采用干式冷却，并表示不会将地下水用于工业需求。与此同时，当地居民担忧含水层的状况，而接受《亚利桑那每日星报》采访的专家指出，为该综合设施发电可能使数据中心的年度用水量增加60%至90%。11月19日，克里斯·梅耶斯呼吁科奇斯县规划与分区委员会推迟12月9日的投票，以便州和联邦机构能够评估该项目。

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