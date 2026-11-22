Компанія SpaceX планує витратити понад $74 млрд на два суперкомп'ютерні комплекси для штучного інтелекту в американських штатах Аризона і Техас. Приблизно $50 млрд компанія має намір інвестувати в об'єкт на південному сході Аризони, ще понад $24 млрд — у Starbase в Техасі, повідомляє Fortune.

SpaceX представляє обидва проєкти як такі, що самі себе окуплять. Водночас жителі, місцева влада та генеральна прокурорка Аризони Кріс Мейз вимагають пояснень щодо того, хто оплачуватиме розширення енергетичних потужностей, електромереж і пов'язані витрати.

Газова електростанція у Техасі

Техаський об'єкт планують збудувати на ділянці площею 444,45 акра поблизу порту Браунсвілл. Він має включати газову електростанцію та суперкомп'ютерний комплекс. Раніше Браунсвілл виключив цю землю зі своїх меж на прохання SpaceX, а місто Starbase, розташоване біля космодрому компанії, згодом приєднало її до своєї території.

Це вивело майданчик з-під дії 90-денного мораторію Браунсвілла на центри обробки даних. SpaceX стверджує, що комплекс вироблятиме електроенергію самостійно й не забиратиме її із загальної мережі. Дозвіл Техаської комісії з якості довкілля дозволяє роботу 35 турбін на природному газі загальною потужністю 750 мегаватів і викиди до 248 тонн оксидів азоту на рік.

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Екологічна мережа Південного Техасу анонсувала протест, заявляючи про ризики забруднення повітря, споживання води та зростання рахунків за енергію. 17 листопада комісари округу Кемерон трьома голосами проти двох відмовилися починати переговори про 10-річне повне звільнення проєкту від податку на майно. Міська комісія Starbase має розглянути податкову пільгу 9 грудня.

Навантаження на мережу Аризони

Аризонський комплекс планують розмістити на 747 акрах біля Вілкокс-Плая, приблизно за 80 миль на схід від Тусона. За повного введення в експлуатацію він може споживати до 6 тис. мегаватів електроенергії. Це майже дві третини історичного пікового попиту всієї мережі Arizona Public Service, яка обслуговує близько 1,5 млн домогосподарств і підприємств.

Електроенергія для об'єкта має надходити через місцеві кооперативи. За заявою SpaceX, розташовану поруч електростанцію Apache, що працює на вугіллі та природному газі, можуть розширити приблизно з 1 до понад 6 гігаватів. У заявці на дозвіл зазначено $3,6 млрд запланованих витрат на модернізацію мережі.

SpaceX обіцяє сухе охолодження центру та заявляє, що не використовуватиме підземні води для промислових потреб. Водночас місцеві жителі занепокоєні станом водоносного горизонту, а експерти, з якими спілкувалася Arizona Daily Star, вказують: виробництво електроенергії для комплексу може збільшити річне водоспоживання дата-центрів на 60–90%. Кріс Мейз 19 листопада закликала комісію з планування та зонування округу Кочіс відкласти голосування 9 грудня, щоб державні й федеральні органи могли оцінити проєкт.

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