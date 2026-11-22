Кліматичний саміт ООН COP31 в Анталії, Туреччина, завершився без ухвалення спільної угоди. Європейський Союз та інші учасники переговорів відхилили фінальний проєкт документа, який мав визначити подальші кроки у боротьбі зі зміною клімату.

Як повідомляє Cyprus Mail, переговори тривали понад два тижні та мали завершитися в п’ятницю, однак затягнулися до вихідних. Президент COP31 від Туреччини Мурат Курум на заключному пленарному засіданні заявив, що консенсусу щодо тексту не досягли, тому рішення не було ухвалено.

Спроба знайти компроміс

Австралія, яка очолювала переговори, та Туреччина як країна-господарка конференції представили кілька версій проєкту. Документ мав стати компромісом між потребами держав, найбільш уразливих до наслідків зміни клімату, та країнами, економіка яких залежить від виробництва або споживання викопного палива.

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У тексті вперше визнавали, що глобальне потепління рухається до перевищення порогу у 1,5 градуса Цельсія, якого країни прагнули не допустити. Також проєкт закликав прискорити розвиток технологій вилучення вуглецю з атмосфери, щоб у майбутньому повернутися нижче цього порогу. Водночас критики назвали запропонований текст недостатньо амбітним.

Наслідки для переговорного процесу

Щорічні конференції COP є головним механізмом координації міжнародних зусиль зі стримування глобального потепління та фінансування заходів для подолання його наслідків. Попередній масштабний зрив кліматичних переговорів ООН стався у Копенгагені 2009 року, коли країни не змогли консенсусом ухвалити Копенгагенську угоду.

Відсутність політичної декларації в Анталії не скасовує зобов’язань, погоджених на попередніх самітах, а також чинних технічних і правових механізмів багатосторонньої кліматичної співпраці.

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