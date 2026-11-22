Климатический саммит ООН COP31 в Анталье, Турция, завершился без принятия общего соглашения. Европейский Союз и другие участники переговоров отклонили финальный проект документа, который должен был определить дальнейшие шаги в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Cyprus Mail, переговоры продолжались более двух недель и должны были завершиться в пятницу, однако затянулись до выходных. Президент COP31 от Турции Мурат Курум заявил на заключительном пленарном заседании, что консенсуса по тексту не достигли, поэтому решение не было принято.

Попытка найти компромисс

Австралия, которая возглавляла переговоры, и Турция как страна-хозяйка конференции представили несколько версий проекта. Документ должен был стать компромиссом между потребностями государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, и странами, экономика которых зависит от производства или потребления ископаемого топлива.

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В тексте впервые признавалось, что глобальное потепление движется к превышению порога в 1,5 градуса Цельсия, которого страны стремились не допустить. Проект также призывал ускорить развитие технологий удаления углерода из атмосферы, чтобы в будущем вернуться ниже этого порога. В то же время критики назвали предложенный текст недостаточно амбициозным.

Последствия для переговорного процесса

Ежегодные конференции COP являются главным механизмом координации международных усилий по сдерживанию глобального потепления и финансированию мер по преодолению его последствий. Предыдущий масштабный срыв климатических переговоров ООН произошел в Копенгагене в 2009 году, когда страны не смогли консенсусом принять Копенгагенское соглашение.

Отсутствие политической декларации в Анталье не отменяет обязательств, согласованных на предыдущих саммитах, а также действующих технических и правовых механизмов многостороннего климатического сотрудничества.

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