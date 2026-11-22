Szczyt klimatyczny ONZ COP31 w Antalyi w Turcji zakończył się bez przyjęcia wspólnego porozumienia. Unia Europejska oraz inni uczestnicy negocjacji odrzucili końcowy projekt dokumentu, który miał określić dalsze kroki w walce ze zmianą klimatu.

Jak informuje Cyprus Mail, negocjacje trwały ponad dwa tygodnie i miały zakończyć się w piątek, jednak przedłużyły się do weekendu. Prezydent COP31 z Turcji Murat Kurum oświadczył podczas końcowej sesji plenarnej, że nie osiągnięto konsensusu w sprawie tekstu, dlatego nie przyjęto żadnej decyzji.

Próba znalezienia kompromisu

Australia, która przewodniczyła negocjacjom, oraz Turcja jako kraj-gospodarz konferencji przedstawiły kilka wersji projektu. Dokument miał stanowić kompromis między potrzebami państw najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu a krajami, których gospodarki zależą od produkcji lub konsumpcji paliw kopalnych.

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W tekście po raz pierwszy uznano, że globalne ocieplenie zmierza ku przekroczeniu progu 1,5 stopnia Celsjusza, którego państwa starały się uniknąć. Projekt wzywał także do przyspieszenia rozwoju technologii usuwania węgla z atmosfery, aby w przyszłości ponownie znaleźć się poniżej tego progu. Jednocześnie krytycy uznali proponowany tekst za niewystarczająco ambitny.

Konsekwencje dla procesu negocjacyjnego

Coroczne konferencje COP są głównym mechanizmem koordynacji międzynarodowych wysiłków na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia oraz finansowania działań służących przezwyciężaniu jego skutków. Poprzednie poważne załamanie negocjacji klimatycznych ONZ nastąpiło w Kopenhadze w 2009 roku, gdy państwom nie udało się przyjąć Porozumienia kopenhaskiego w drodze konsensusu.

Brak deklaracji politycznej w Antalyi nie unieważnia zobowiązań uzgodnionych na poprzednich szczytach ani obowiązujących technicznych i prawnych mechanizmów wielostronnej współpracy klimatycznej.

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