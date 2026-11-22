在土耳其安塔利亚举行的联合国COP31气候峰会在未通过共同协议的情况下结束。欧盟及其他谈判参与方拒绝了最终文件草案，该文件原本旨在确定应对气候变化的下一步措施。

据Cyprus Mail报道，谈判持续了两个多星期，原定于周五结束，但延续至周末。土耳其COP31主席穆拉特·库鲁姆在闭幕全体会议上表示，未能就文本达成共识，因此没有通过任何决定。

寻求妥协的尝试

主持谈判的澳大利亚以及作为会议东道国的土耳其提交了多个版本的草案。该文件原本旨在成为最易受气候变化影响国家的需求与经济依赖化石燃料生产或消费的国家之间的妥协方案。

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文本首次承认，全球变暖正走向超过各国试图避免的1.5摄氏度阈值。草案还呼吁加快发展从大气中去除碳的技术，以便未来重新回到这一阈值以下。同时，批评人士称拟议文本的雄心不足。

对谈判进程的影响

年度COP会议是协调国际社会遏制全球变暖努力以及为应对其后果措施提供资金的主要机制。此前联合国气候谈判的一次重大破裂发生在2009年的哥本哈根，当时各国未能以协商一致方式通过《哥本哈根协议》。

安塔利亚未能达成政治宣言，并不取消此前峰会上商定的承诺，也不取消现行多边气候合作的技术和法律机制。

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