В западной Венгрии археологи обнаружили клад из более чем 200 кельтских серебряных монет, датируемых концом II — началом I века до нашей эры. Находку сделали во время исследований перед строительством электрической подстанции в регионе Сомбатхей, сообщает Live Science.

Монеты в керамическом сосуде

Раскопки на участке продолжались в 2023–2025 годах. Ранее здесь была ферма, а во время пахоты в последние десятилетия находили отдельные монеты. Сначала археологи обнаружили несколько экземпляров, после чего обследовали территорию металлоискателями и нашли клад.

Монеты хранились в небольшом керамическом сосуде на глубине около 40 сантиметров. Общий вес находки составляет примерно 2 килограмма. Археолог Национального археологического института Венгрии Эстер Крайтер назвала такую находку редкой для Европы и отметила, что последний подобный клад в Венгрии обнаружили в конце 1960-х годов.

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Кельтские копии греческих тетрадрахм

Серебряные монеты относятся к типу «Велем» — кельтским подражаниям греческим тетрадрахмам. Они названы в честь укрепленного кельтского поселения Велем-Сент-Вид, расположенного примерно в 15 километрах к западу от места раскопок. На одной стороне монет изображена стилизованная голова, вероятно греческого бога Аполлона, на другой — всадник в шлеме и лошадь.

Во время исследования участка также обнаружили свидетельства заселения этой территории на протяжении более 7 тысяч лет. Среди артефактов — почти 7-тысячелетнее шлифованное каменное долото для обработки древесины и стеклянная бусина с узором «павлиний глаз», которую относят к VI или VII веку до нашей эры.

В последующие столетия на этом месте возвели римскую виллу. По словам Крайтер, она не повредила захороненный клад. Археологи смогли восстановить план сооружения, в частности систему напольного отопления, а также нашли римский кирпич со следом собачьей лапы. Обнаруженные предметы должны стать частью музейной экспозиции.

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