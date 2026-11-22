У західній Угорщині археологи виявили скарб із понад 200 кельтських срібних монет, датованих кінцем II — початком I століття до нашої ери. Знахідку зробили під час досліджень перед будівництвом електричної підстанції в регіоні Сомбатгей, повідомляє Live Science.

Монети у керамічній посудині

Розкопки на ділянці тривали у 2023–2025 роках. Раніше тут була ферма, а під час оранки впродовж останніх десятиліть знаходили окремі монети. Спершу археологи виявили кілька екземплярів, після чого обстежили територію металошукачами та знайшли скарб.

Монети зберігалися в невеликій керамічній посудині на глибині близько 40 сантиметрів. Загальна вага знахідки становить приблизно 2 кілограми. Археологиня Національного археологічного інституту Угорщини Естер Крайтер назвала таку знахідку рідкісною для Європи та зазначила, що останній подібний скарб в Угорщині виявили наприкінці 1960-х років.

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Кельтські копії грецьких тетрадрахм

Срібні монети належать до типу «Велем» — кельтських наслідувань грецьких тетрадрахм. Їх назвали на честь укріпленого кельтського поселення Велем-Сент-Від, розташованого приблизно за 15 кілометрів на захід від місця розкопок. На одному боці монет зображено стилізовану голову, ймовірно грецького бога Аполлона, на іншому — вершника у шоломі та коня.

Під час дослідження ділянки також виявили свідчення заселення території впродовж понад 7 тисяч років. Серед артефактів — майже 7-тисячолітнє шліфоване кам'яне долото для обробки деревини та скляна намистина з візерунком «павиче око», яку відносять до VI або VII століття до нашої ери.

У пізніші століття на цьому місці звели римську віллу. За словами Крайтер, вона не пошкодила похований скарб. Археологи змогли відтворити план споруди, зокрема систему підлогового опалення, а також знайшли римську цеглину зі слідом собачої лапи. Виявлені предмети мають стати частиною музейної експозиції.

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