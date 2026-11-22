W zachodnich Węgrzech archeolodzy odkryli skarb ponad 200 celtyckich srebrnych monet datowanych na koniec II — początek I wieku p.n.e. Znaleziska dokonano podczas badań poprzedzających budowę stacji elektroenergetycznej w regionie Szombathely, informuje Live Science.

Monety w ceramicznym naczyniu

Wykopaliska na tym stanowisku trwały w latach 2023–2025. Wcześniej znajdowało się tu gospodarstwo, a podczas orki w ostatnich dekadach znajdowano pojedyncze monety. Archeolodzy najpierw odkryli kilka egzemplarzy, a następnie zbadali teren wykrywaczami metali i znaleźli skarb.

Monety przechowywano w niewielkim ceramicznym naczyniu na głębokości około 40 centymetrów. Łączna waga znaleziska wynosi około 2 kilogramów. Archeolożka z Narodowego Instytutu Archeologicznego Węgier Eszter Krajter nazwała takie znalezisko rzadkim w Europie i zaznaczyła, że ostatni podobny skarb na Węgrzech odkryto pod koniec lat 60. XX wieku.

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Celtyckie kopie greckich tetradrachm

Srebrne monety należą do typu „Velem” — celtyckich naśladownictw greckich tetradrachm. Nazwano je na cześć ufortyfikowanej celtyckiej osady Velem-Szent-Vid, położonej około 15 kilometrów na zachód od miejsca wykopalisk. Na jednej stronie monet przedstawiono stylizowaną głowę, prawdopodobnie greckiego boga Apollona, a na drugiej — jeźdźca w hełmie i konia.

Podczas badań stanowiska odkryto również świadectwa zasiedlenia tego terenu przez ponad 7 tysięcy lat. Wśród artefaktów są prawie 7-tysiącletnie polerowane kamienne dłuto do obróbki drewna oraz szklany koralik z wzorem „pawiego oka”, datowany na VI lub VII wiek p.n.e.

W późniejszych stuleciach w tym miejscu zbudowano rzymską willę. Według Krajter nie uszkodziła ona zakopanego skarbu. Archeolodzy zdołali odtworzyć plan budowli, w tym system ogrzewania podłogowego, a także znaleźli rzymską cegłę ze śladem psiej łapy. Odkryte przedmioty mają stać się częścią ekspozycji muzealnej.

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