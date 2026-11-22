考古学家在匈牙利西部发现了一批包含200多枚凯尔特银币的窖藏，年代为公元前2世纪末至公元前1世纪初。这一发现是在松博特海伊地区一座变电站建设前的调查中作出的，Live Science报道。

陶器容器中的钱币

该地点的发掘工作于2023年至2025年进行。这里此前是一座农场，在过去数十年的耕作中曾发现零散钱币。考古学家最初发现了几枚钱币，随后使用金属探测器勘查该区域，并找到了这批窖藏。

这些钱币存放在一个小型陶器容器中，埋藏深度约为40厘米。该发现的总重量约为2公斤。匈牙利国家考古研究所考古学家埃斯泰尔·克赖特称，这类发现对欧洲而言十分罕见，并指出，匈牙利上一次发现类似窖藏是在20世纪60年代末。

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凯尔特人仿制的希腊四德拉克马银币

这些银币属于“韦莱姆”类型——凯尔特人仿制的希腊四德拉克马银币。它们以韦莱姆-圣维德这一设防的凯尔特人聚落命名，该聚落位于发掘地点以西约15公里处。钱币一面刻有一个风格化头像，可能是希腊神阿波罗；另一面刻有一名戴头盔的骑手和一匹马。

在对该地点的研究中，考古学家还发现了这片地区在7000多年间有人居住的证据。文物包括一件近7000年前用于木材加工的磨制石凿，以及一颗带有“孔雀眼”图案的玻璃珠，后者可追溯至公元前6世纪或前7世纪。

在后来的几个世纪里，这里建起了一座罗马别墅。克赖特表示，它没有破坏被埋藏的窖藏。考古学家得以复原该建筑的平面布局，包括地板供暖系统，并发现了一块留有狗爪印的罗马砖。这些发现的物品将成为博物馆展览的一部分。

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