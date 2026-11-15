Робот Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly, или ASTRA, самостоятельно собрал в космосе часть конструкции рефлекторной антенны без помощи астронавтов. Он поэтапно соединил композитные волоконные трубки и алюминиевые узлы, сформировав одну секцию будущей антенны размером около 1,4 метра.

О результате сообщает ScienceAlert. ASTRA разработали исследователи Калифорнийского технологического института Caltech при финансировании Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США DARPA.

Сборка из компактных компонентов

Материалы и строительные элементы компактно упаковывают для транспортировки, после чего робот собирает их непосредственно в космосе. Когда элемент готов, его присоединяют к уже собранной конструкции, а затем начинают собирать следующий.

На данный момент завершена только первая часть антенны. Разработчики называют демонстрацию подтверждением работоспособности такого подхода и считают, что его можно масштабировать для более крупных объектов. Руководитель команды ASTRA, аэрокосмический инженер Серджио Пеллегрино, отметил, что создание настолько сложной полезной нагрузки за короткий срок стало большой задачей для небольшой команды.

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Перспективы крупных конструкций

Ранее конструкции для космоса либо доставляли отдельными частями для последующей сборки, либо компактно складывали в ракете и разворачивали после вывода. Технология ASTRA предлагает другой подход — возводить конструкции непосредственно в космосе из доставленных компонентов.

В Caltech считают, что метод может быть полезен для астрономии, астрофизики, систем связи и создания больших солнечных массивов для космической солнечной энергетики. Долгосрочная цель разработчиков — собирать конструкции длиной в сотни метров или километры.

ASTRA создали в рамках программы DARPA NOM4D, запущенной в 2022 году для развития технологий орбитального и лунного производства. Еще один проект программы должен стартовать до конца года: команда Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне планирует отправить на Международную космическую станцию установку для проверки возможностей производства на орбите. Астронавты МКС будут тестировать способ превращения жидких материалов в твердые, что может сократить объем грузов, которые необходимо запускать ракетами.

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