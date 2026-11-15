Южные вооружённые силы Йемена объявили о передислокации подразделений из района Баб-эль-Мандебского пролива. Она охватывает аэропорт Дубаб и район Баб-эль-Мандеб к западу от провинции Таиз, сообщает The National.

Причины передислокации

Силы, воюющие на стороне международно признанного правительства Йемена, заявили, что приоритетом операции являются безопасность столицы Адена и соседних провинций, усиление линий фронта и противодействие существующим угрозам.

По данным издания, передислокация правительственных сил оставляет поддерживаемым Ираном хуситам контроль над территорией, откуда просматривается стратегический морской путь. Это может усилить их влияние на судоходство через пролив.

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Бои возле Таиза

Южные силы также заявили, что передислокация должна поддержать усилия по прорыву блокады города Таиз, облегчить положение его жителей и прекратить то, что военные назвали политикой блокады и голода. Операцию планируют проводить при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство Йемена.

В октябре правительственные войска начали кампанию по возвращению стратегических прибрежных районов. В сентябре хуситы продвинулись на юг, пытаясь установить контроль над большей частью побережья Йемена на Красном море, и приблизились к Баб-эль-Мандебу. В прошлом месяце правительственные силы заявляли о возвращении района Дубаб и портового города Моха.

Бои на западе провинции Таиз усиливаются, а гуманитарная ситуация в городе ухудшается. По информации издания, город остаётся в блокаде: помощь не может попасть туда, а гражданские не могут его покинуть.

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