Południowe Siły Zbrojne Jemenu ogłosiły przerzucenie jednostek z rejonu cieśniny Bab al-Mandab. Obejmuje ono lotnisko Dubab i obszar Bab al-Mandab na zachód od prowincji Taiz, podaje The National.

Przyczyny przerzucenia

Siły walczące po stronie międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu oświadczyły, że priorytetem operacji jest bezpieczeństwo stolicy, Adenu, i sąsiednich prowincji, wzmocnienie linii frontu oraz przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom.

Według gazety przerzucenie sił rządowych pozostawia wspieranym przez Iran Huti kontrolę nad terytorium, z którego widać strategiczny szlak morski. Może to zwiększyć ich wpływ na żeglugę przez cieśninę.

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Walki w pobliżu Taiz

Południowe siły oświadczyły również, że przerzucenie ma wesprzeć wysiłki na rzecz przełamania oblężenia miasta Taiz, ulżyć jego mieszkańcom i zakończyć to, co wojskowi nazwali polityką blokady i głodu. Operację planuje się przeprowadzić przy wsparciu koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, która wspiera rząd Jemenu.

W październiku wojska rządowe rozpoczęły kampanię mającą na celu odzyskanie strategicznych obszarów przybrzeżnych. We wrześniu Huti posunęli się na południe, próbując przejąć kontrolę nad większą częścią jemeńskiego wybrzeża Morza Czerwonego, i zbliżyli się do Bab al-Mandab. W ubiegłym miesiącu siły rządowe informowały o odzyskaniu rejonu Dubab i miasta portowego Mocha.

Walki na zachodzie prowincji Taiz nasilają się, a sytuacja humanitarna w mieście się pogarsza. Według gazety miasto pozostaje oblężone: pomoc nie może tam dotrzeć, a cywile nie mogą go opuścić.

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