Robot Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly, czyli ASTRA, samodzielnie zmontował w kosmosie część konstrukcji anteny reflektorowej bez pomocy astronautów. Etapami połączył kompozytowe rury włókniste i aluminiowe węzły, tworząc jedną sekcję przyszłej anteny o rozmiarze około 1,4 metra.

O wyniku informuje ScienceAlert. ASTRĘ opracowali badacze z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego Caltech przy finansowaniu Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Obronności USA, DARPA.

Montaż z kompaktowych komponentów

Materiały i elementy konstrukcyjne są kompaktowo pakowane do transportu, po czym robot składa je bezpośrednio w kosmosie. Gdy element jest gotowy, zostaje dołączony do już zmontowanej konstrukcji, a następnie rozpoczyna się składanie kolejnego.

Obecnie ukończono jedynie pierwszą część anteny. Twórcy nazywają demonstrację potwierdzeniem działania takiego podejścia i uważają, że można je skalować dla większych obiektów. Kierownik zespołu ASTRA, inżynier lotniczy i kosmiczny Sergio Pellegrino, zaznaczył, że stworzenie tak złożonego ładunku użytecznego w krótkim czasie było dużym zadaniem dla niewielkiego zespołu.

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Perspektywy dużych konstrukcji

Wcześniej konstrukcje przeznaczone do kosmosu dostarczano albo w oddzielnych częściach do późniejszego montażu, albo kompaktowo składano w rakiecie i rozkładano po wyniesieniu. Technologia ASTRA proponuje inne podejście — budowanie konstrukcji bezpośrednio w kosmosie z dostarczonych komponentów.

W Caltechu uważają, że metoda może być przydatna dla astronomii, astrofizyki, systemów łączności oraz tworzenia dużych paneli słonecznych dla kosmicznej energetyki słonecznej. Długoterminowym celem twórców jest montowanie konstrukcji o długości setek metrów lub kilometrów.

ASTRA powstała w ramach programu DARPA NOM4D, uruchomionego w 2022 roku w celu rozwoju technologii produkcji orbitalnej i księżycowej. Kolejny projekt programu ma wystartować do końca roku: zespół z University of Illinois Urbana-Champaign planuje wysłać na Międzynarodową Stację Kosmiczną instalację do sprawdzenia możliwości produkcji na orbicie. Astronauci ISS będą testować metodę przekształcania ciekłych materiałów w stałe, co może zmniejszyć objętość ładunków, które trzeba wynosić rakietami.

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