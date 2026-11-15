自主太空张力反射器组装机器人（Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly，ASTRA）在没有宇航员协助的情况下，自主在太空中组装了反射天线结构的一部分。它逐步连接复合纤维管和铝制节点，形成了未来天线的一个部分，尺寸约为1.4米。

ScienceAlert报道了这一结果。ASTRA由加州理工学院（Caltech）的研究人员开发，资金来自美国国防高级研究计划局（DARPA）。

由紧凑组件进行组装

材料和建造元件被紧凑包装以便运输，之后机器人直接在太空中进行组装。一个元件完成后，会被连接到已组装的结构上，然后开始组装下一个元件。

目前仅完成了天线的第一部分。开发人员称，这次演示证明了这种方法的可行性，并认为其可以扩展用于更大的物体。ASTRA团队负责人、航空航天工程师塞尔焦·佩莱格里诺指出，在短时间内制造如此复杂的有效载荷，对一个小型团队而言是一项重大任务。

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大型结构的前景

此前，用于太空的结构要么以单独部件运送并在之后组装，要么在火箭内紧凑折叠，并在发射后展开。ASTRA技术提供了另一种方法——利用运送到太空的组件直接在太空中建造结构。

加州理工学院认为，这种方法可用于天文学、天体物理学、通信系统，以及为太空太阳能发电建造大型太阳能阵列。开发人员的长期目标是组装长度达数百米或数公里的结构。

ASTRA是在DARPA的NOM4D计划框架下开发的，该计划于2022年启动，旨在发展轨道和月球制造技术。该计划的另一个项目计划在今年年底前发射：伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的团队计划向国际空间站发送一套装置，以检验轨道制造能力。国际空间站宇航员将测试一种将液态材料转化为固态的方法，这可能减少需要通过火箭发射的货物量。

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