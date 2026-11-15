Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że sprawiedliwe, trwałe i stabilne rozwiązanie kwestii cypryjskiej zależy od współistnienia dwóch państw obok siebie. Napisał o tym w liście do lidera Turków cypryjskich Tufana Erhürmana z okazji 43. rocznicy ogłoszenia niepodległości przez władze Turków cypryjskich w 1983 roku, informuje Cyprus Mail.

Wezwanie do międzynarodowego uznania

W liście Erdoğan pogratulował Erhürmanowi i Turkom cypryjskim rocznicy utworzenia podmiotu, który Turcja nazywa Turecką Republiką Cypru Północnego. Prezydent Turcji oświadczył, że jego osiągnięcia w różnych dziedzinach są dla Ankary źródłem dumy.

Według Erdoğana społeczność międzynarodowa powinna uznać Turecką Republikę Cypru Północnego i nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne, polityczne oraz gospodarcze. Dodał, że Turcja nadal podejmuje wysiłki w tym kierunku.

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Oświadczenia tureckich urzędników

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji również oświadczyło, że deklaracja niepodległości władz Turków cypryjskich stała się symbolem walki Turków cypryjskich o suwerenność i przetrwanie. Resort zaznaczył, że przy wsparciu Turcji Turcy cypryjscy nadal będą żyć w wolności i bezpieczeństwie.

Dyrektor ds. komunikacji administracji prezydenta Turcji Burhanettin Duran z kolei oświadczył, że Ankara będzie nadal chronić prawa, suwerenną równość i bezpieczeństwo Turków cypryjskich.

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