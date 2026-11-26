Włoski tenisista Jannik Sinner opuści Australian Open, który rozpocznie się 17 stycznia w Melbourne w Australii. Drugi zawodnik światowego rankingu przeszedł operację z powodu długotrwałego urazu kolana.

Potwierdzenie organizatorów

Jak podaje Channel NewsAsia, dyrektor generalny Tennis Australia Andrew Abdo powiedział agencji Reuters, że organizatorzy regularnie kontaktowali się z zespołem sportowca. Według niego zespół Sinnera potwierdził, że tenisista nie weźmie udziału w styczniowym turnieju po niedawnej operacji.

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Sinner poinformował o zabiegu chirurgicznym we wtorek. Włoskie wydanie sportowe Corriere dello Sport napisało, że może on pauzować do czterech miesięcy, co przedłuży jego nieobecność w tourze.

Przerwa po Wimbledonie

25-letni Sinner nie gra od lipca, gdy zdobył swój piąty tytuł wielkoszlemowy na Wimbledonie. Wcześniej oczekiwano, że będzie mógł wrócić na następny Australian Open. Sinner wygrywał ten turniej w 2024 i 2025 roku. Według Abdo tenisista liczy na powrót do Melbourne na Australian Open w 2028 roku.

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