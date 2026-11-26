Итальянский теннисист Янник Синнер пропустит Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне, Австралия. Вторая ракетка мира перенёс операцию из-за длительной травмы колена.

Подтверждение организаторов

Как сообщает Channel NewsAsia, генеральный директор Tennis Australia Эндрю Абдо заявил Reuters, что организаторы регулярно поддерживали связь с командой спортсмена. По его словам, команда Синнера подтвердила, что теннисист не примет участия в январском турнире после недавней операции.

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Синнер сообщил о хирургическом вмешательстве во вторник. Итальянское спортивное издание Corriere dello Sport написало, что он может пропустить до четырёх месяцев, что продлит его отсутствие в туре.

Пауза после Уимблдона

25-летний Синнер не играл с июля, когда завоевал свой пятый титул Grand Slam на Уимблдоне. Ранее ожидалось, что он сможет вернуться к следующему Australian Open. Синнер выигрывал этот турнир в 2024 и 2025 годах. По словам Абдо, теннисист рассчитывает вернуться в Мельбурн на Australian Open 2028 года.

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