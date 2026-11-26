Італійський тенісист Яннік Сіннер пропустить Australian Open, який стартує 17 січня у Мельбурні, Австралія. Друга ракетка світу переніс операцію через тривалу травму коліна.

Підтвердження організаторів

Як повідомляє Channel NewsAsia, генеральний директор Tennis Australia Ендрю Абдо заявив Reuters, що організатори регулярно підтримували зв’язок із командою спортсмена. За його словами, команда Сіннера підтвердила, що тенісист не візьме участі у січневому турнірі після нещодавньої операції.

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Сіннер повідомив про хірургічне втручання у вівторок. Італійське спортивне видання Corriere dello Sport написало, що він може пропустити до чотирьох місяців, що продовжить його відсутність у турі.

Пауза після Вімблдону

25-річний Сіннер не грав від липня, коли здобув п’ятий титул Grand Slam на Вімблдоні. Раніше очікувалося, що він зможе повернутися до наступного Australian Open. Сіннер вигравав цей турнір у 2024 та 2025 роках. За словами Абдо, тенісист розраховує повернутися до Мельбурна на Australian Open 2028.

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