Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливое, долгосрочное и устойчивое урегулирование кипрского вопроса зависит от сосуществования двух государств бок о бок. Об этом он написал в письме лидеру турок-киприотов Туфану Эрхюрману по случаю 43-й годовщины провозглашения независимости турками-киприотами в 1983 году, сообщает Cyprus Mail.

Призыв к международному признанию

В письме Эрдоган поздравил Эрхюрмана и турок-киприотов с годовщиной основания образования, которое Турция называет Турецкой Республикой Северного Кипра. Президент Турции заявил, что его достижения в различных сферах являются для Анкары источником гордости.

По словам Эрдогана, международное сообщество должно признать Турецкую Республику Северного Кипра и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения. Он добавил, что Турция продолжает прилагать усилия в этом направлении.

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Заявления турецких чиновников

Министерство иностранных дел Турции также заявило, что декларация независимости властей турок-киприотов стала символом борьбы турок-киприотов за суверенитет и выживание. В ведомстве отметили, что при поддержке Турции турки-киприоты и далее будут жить в свободе и безопасности.

Директор по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, в свою очередь, заявил, что Анкара продолжит защищать права, суверенное равенство и безопасность турок-киприотов.

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