В Сербии студенческий список, по данным The Independent, одержал убедительную победу на парламентских выборах 25 октября над Сербской прогрессивной партией президента Александара Вучича. Издание пишет, что Вучич признал поражение около 21:30, после чего сотни тысяч людей вышли на улицы праздновать.

24-летний Марко Бойович, координатор по логистике студенческого движения, рассказал, что до выборов движение привлекло около 60 тысяч волонтеров. Их готовили как наблюдателей на избирательных участках, работников по подсчету бюллетеней, сотрудников службы безопасности и операторов кол-центров.

Кампания по всей стране

Основой мобилизации стали протесты с требованием ответственности после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Многие жители Сербии считали, что трагедия могла быть связана с некачественной реконструкцией, коррупцией и халатностью.

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Студенты запустили кампанию «студент в каждой деревне»: активисты ходили пешком и ездили на велосипедах по стране, в том числе в регионы, где Вучич имел сильную поддержку. По словам Бойовича, движение пыталось убедить людей, что его участники являются «их детьми», несмотря на обвинения со стороны провластных СМИ и чиновников в работе на иностранные силы.

Защита волонтеров

После сообщений о нападениях на наблюдателей, студентов и журналистов во время местных выборов 2025 и 2026 годов активисты разработали специальные приложения при участии сербского IT-сообщества. Они помогали отслеживать мобильные группы, поддерживать связь и отправлять сигнал тревоги в случае опасности. Приложения отключили после голосования 25 октября.

Бойович также сказал, что участники движения постоянно меняли места встреч из-за опасений слежки. Местные и международные группы цифрового надзора сообщали о доказательствах возможного заражения телефонов ректора Белградского университета, нескольких студентов, активистов и прокурора шпионскими программами, среди которых были Pegasus и вредоносное ПО сербской разработки. Агентство безопасности и информации Сербии отвергло эти обвинения, назвав их ложными и злонамеренными.

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