W Serbii lista studencka, według The Independent, odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 25 października nad Serbską Partią Postępową prezydenta Aleksandara Vučicia. Gazeta pisze, że Vučic uznał porażkę około godz. 21:30, po czym setki tysięcy ludzi wyszły na ulice, aby świętować.

24-letni Marko Bojović, koordynator logistyki ruchu studenckiego, powiedział, że przed wyborami ruch zaangażował około 60 tys. wolontariuszy. Przygotowywano ich do pracy jako obserwatorów w lokalach wyborczych, osoby liczące karty do głosowania, pracownicy ochrony oraz operatorzy call center.

Kampania w całym kraju

Podstawą mobilizacji były protesty domagające się odpowiedzialności po zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób. Wielu mieszkańców Serbii uważało, że tragedia mogła być związana z niską jakością rekonstrukcji, korupcją i zaniedbaniami.

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Studenci uruchomili kampanię „student w każdej wsi”: aktywiści chodzili pieszo i jeździli rowerami po kraju, w tym do regionów, w których Vučic cieszył się silnym poparciem. Według Bojovicia ruch starał się przekonać ludzi, że jego uczestnicy są „ich dziećmi”, mimo oskarżeń ze strony prorządowych mediów i urzędników o działanie na rzecz obcych sił.

Ochrona wolontariuszy

Po doniesieniach o atakach na obserwatorów, studentów i dziennikarzy podczas wyborów lokalnych w 2025 i 2026 roku aktywiści opracowali specjalne aplikacje z udziałem serbskiej społeczności IT. Pomagały one śledzić mobilne grupy, utrzymywać łączność i wysyłać sygnał alarmowy w razie niebezpieczeństwa. Aplikacje wyłączono po głosowaniu 25 października.

Bojović powiedział również, że uczestnicy ruchu stale zmieniali miejsca spotkań z obawy przed inwigilacją. Lokalne i międzynarodowe grupy zajmujące się nadzorem cyfrowym informowały o dowodach możliwego zainfekowania telefonów rektora Uniwersytetu w Belgradzie, kilku studentów, aktywistów i prokuratora oprogramowaniem szpiegującym, w tym Pegasus oraz złośliwym oprogramowaniem serbskiej produkcji. Serbska Agencja Bezpieczeństwa i Informacji odrzuciła te oskarżenia, nazywając je fałszywymi i złośliwymi.

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