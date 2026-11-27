据《独立报》报道，在塞尔维亚，学生名单在10月25日的议会选举中以压倒性优势击败了总统亚历山大·武契奇领导的塞尔维亚进步党。该报称，武契奇在约21时30分承认败选，随后数十万人走上街头庆祝。

学生运动24岁的后勤协调员马尔科·博约维奇表示，选举前，该运动招募了约6万名志愿者。他们接受培训，担任投票站观察员、选票计数人员、安保人员和呼叫中心接线员。

全国范围的竞选活动

此次动员的基础是要求追究责任的抗议活动，此前诺维萨德火车站的顶棚于2024年11月坍塌。当时造成16人死亡。许多塞尔维亚居民认为，这场悲剧可能与质量低劣的翻修、腐败和疏忽有关。

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学生们发起了“每个村庄都有一名学生”的活动：活动人士徒步和骑自行车穿行全国，其中包括武契奇拥有强大支持的地区。博约维奇表示，尽管亲政府媒体和官员指控他们为外国势力效力，该运动仍试图让人们相信，其参与者是“他们的孩子”。

保护志愿者

在2025年和2026年地方选举期间出现观察员、学生和记者遭袭的报道后，活动人士在塞尔维亚IT社群参与下开发了专门应用程序。这些应用程序帮助追踪流动小组、保持联络，并在发生危险时发出警报信号。10月25日投票后，这些应用程序被关闭。

博约维奇还表示，由于担心遭到监视，运动参与者不断更换会面地点。当地和国际数字监控组织报告称，有证据显示，贝尔格莱德大学校长、数名学生、活动人士和一名检察官的手机可能感染了间谍软件，其中包括Pegasus和塞尔维亚开发的恶意软件。塞尔维亚安全与情报局驳回了这些指控，称其虚假且恶意。

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