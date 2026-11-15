Ремесленный сектор Германии за последние два года потерял более 150 тысяч рабочих мест, заявил президент Центрального объединения немецких ремесленников Йорг Диттрих. По его словам, без ответных мер отрасль будет ежегодно терять от 70 тысяч до 80 тысяч рабочих мест, сообщает Der Spiegel.

Падение инвестиций

Диттрих отметил, что улучшенные прогнозы экономического роста пока почти не ощущаются в ремесленной отрасли. По его оценке, индекс делового климата в секторе опустился до уровня периода пандемии COVID-19, а инвестиции — до уровня финансового кризиса.

Глава объединения связал ситуацию с высокими расходами и нехваткой заказов в строительстве. Он сказал, что части владельцев предприятий не хватает уверенности, а другим — средств, из-за чего они закрывают бизнес. Диттрих назвал этот процесс «тихим вымиранием предприятий».

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Расходы и требования отрасли

По словам Диттриха, высокие расходы на жизнь также сокращают спрос на услуги и товары ремесленников. В частности, траты потребителей на топливо могут вынудить их отказаться от визита к парикмахеру или покупки кондитерских либо ювелирных изделий.

Президент объединения призвал снизить дополнительные расходы на оплату труда. Он также потребовал от коалиции выполнить обещания об отмене запрета на выпечку хлеба по воскресеньям, более гибком рабочем времени и снижении налога на электроэнергию для всех ремесленных предприятий. По его мнению, отмена обязанности выдавать чеки не принесет облегчения, поскольку планируется ввести требование о цифровом предоставлении чеков, что потребует значительных инвестиций.

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