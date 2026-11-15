Niemiecki sektor rzemieślniczy stracił w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 150 tys. miejsc pracy — poinformował prezes Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Jörg Dittrich. Jego zdaniem bez działań zaradczych branża będzie co roku tracić od 70 tys. do 80 tys. miejsc pracy, podaje Der Spiegel.

Spadek inwestycji

Dittrich zaznaczył, że poprawione prognozy wzrostu gospodarczego są na razie niemal nieodczuwalne w branży rzemieślniczej. Według jego oceny indeks klimatu biznesowego w sektorze spadł do poziomu z okresu pandemii COVID-19, a inwestycje — do poziomu kryzysu finansowego.

Szef związku powiązał tę sytuację z wysokimi kosztami i brakiem zamówień w budownictwie. Powiedział, że części właścicieli firm brakuje pewności, a innym — środków, przez co zamykają działalność. Dittrich nazwał ten proces „cichym wymieraniem przedsiębiorstw”.

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Koszty i postulaty branży

Według Dittricha wysokie koszty życia ograniczają również popyt na usługi i towary rzemieślników. W szczególności wydatki konsumentów na paliwo mogą zmusić ich do rezygnacji z wizyty u fryzjera lub zakupu wyrobów cukierniczych czy jubilerskich.

Prezes związku wezwał do zmniejszenia dodatkowych kosztów pracy. Zażądał również, aby koalicja spełniła obietnice dotyczące zniesienia zakazu pieczenia chleba w niedziele, bardziej elastycznego czasu pracy oraz obniżenia podatku od energii elektrycznej dla wszystkich przedsiębiorstw rzemieślniczych. Jego zdaniem zniesienie obowiązku wydawania paragonów nie przyniesie ulgi, ponieważ planowane jest wprowadzenie wymogu cyfrowego udostępniania paragonów, co będzie wymagało znacznych inwestycji.

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