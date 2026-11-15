德国手工业部门在过去两年中失去了超过15万个工作岗位，德国手工业中央联合会主席约尔格·迪特里希表示。他称，如果不采取应对措施，该行业每年将失去7万至8万个工作岗位，《明镜周刊》报道。

投资下降

迪特里希指出，改善后的经济增长预测目前在手工业领域几乎还未显现。他认为，该行业的商业景气指数已降至COVID-19疫情时期的水平，而投资则降至金融危机时期的水平。

该联合会负责人将这一局面与高成本及建筑业订单不足联系起来。他表示，一些企业主缺乏信心，另一些则缺少资金，因此关闭企业。迪特里希称这一过程为“企业的无声消亡”。

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成本与行业诉求

迪特里希表示，高生活成本也在减少对手工业者服务和商品的需求。尤其是，消费者在燃料上的支出可能迫使他们放弃去理发店，或不购买糖果制品或珠宝产品。

该联合会主席呼吁降低额外的劳动力成本。他还要求执政联盟兑现承诺，取消周日烘焙面包的禁令，实行更灵活的工作时间，并降低所有手工业企业的电力税。他认为，取消必须开具收据的义务不会带来缓解，因为计划引入以数字形式提供收据的要求，这将需要大量投资。

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