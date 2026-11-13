Departament Sprawiedliwości USA opublikował memorandum, w którym uznał język angielski za oficjalny język resortu i stwierdził, że instytucje państwowe powinny nadawać mu priorytet przed innymi językami. Dokument opublikowano w Federalnym Rejestrze USA w celu przeprowadzenia 60-dniowych konsultacji publicznych, informuje The Hill.

Przegląd programów wielojęzycznych

W memorandum wskazano, że język angielski był wspólnym językiem kraju jeszcze przed jego założeniem, choć wcześniej nie został oficjalnie uznany za taki. Departament Sprawiedliwości polecił agencjom niezwłoczne zidentyfikowanie i przeanalizowanie wszystkich programów pomocy wielojęzycznej.

Następnie instytucje mają ustalić, czy zapewnienie takiej pomocy jest wymagane przez prawo lub konieczne do realizacji zadań konkretnej agencji. Jeśli wsparcie wielojęzyczne nie jest prawnie obowiązkowe i nie jest potrzebne do realizacji misji organu, memorandum przewiduje jego likwidację na rzecz działania wyłącznie w języku angielskim.

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Związek z rozporządzeniem Trumpa

Memorandum opublikowano po rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Donalda Trumpa, podpisanym w marcu 2025 roku, dotyczącym uznania języka angielskiego za oficjalny język Stanów Zjednoczonych. Jak zauważa The Hill, Departament Sprawiedliwości już wcześniej wykonywał większość oficjalnej pracy po angielsku za administracji zarówno demokratycznych, jak i republikańskich.

Za pośrednictwem Wydziału Praw Obywatelskich Departament Sprawiedliwości nadzoruje również przestrzeganie wymogów dotyczących pomocy językowej podczas wyborów. Na stronie internetowej resortu wspomniano o sekcji 203 Ustawy o prawach wyborczych, która ustanawia wymogi językowe dla administratorów wyborów i zapewnia wyborcom dostęp do informacji w językach mniejszości.

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