Министерство юстиции США опубликовало меморандум, которым определило английский официальным языком ведомства и заявило, что государственные учреждения должны отдавать ему приоритет перед другими языками. Документ опубликовали в Федеральном реестре США для 60-дневного общественного обсуждения, сообщает The Hill.

Пересмотр многоязычных программ

В меморандуме отмечается, что английский был общим языком страны еще до ее основания, хотя ранее он не был официально определен как таковой. Министерство юстиции указало ведомствам оперативно выявить и пересмотреть все программы многоязычной помощи.

После этого учреждения должны определить, требует ли предоставления такой помощи закон или необходима ли она для выполнения задач конкретного ведомства. Если многоязычная поддержка не является юридически обязательной и не нужна для выполнения миссии органа, меморандум предусматривает ее отмену в пользу работы только на английском языке.

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Связь с указом Трампа

Меморандум опубликовали после указа президента Дональда Трампа, подписанного в марте 2025 года, об определении английского официальным языком Соединенных Штатов. Как отмечает The Hill, большую часть официальной работы Минюст и ранее вел на английском языке при администрациях как демократов, так и республиканцев.

Через Отдел гражданских прав Минюст также контролирует соблюдение требований о языковой помощи во время выборов. На сайте ведомства упоминается раздел 203 Закона об избирательных правах, который устанавливает языковые требования для администраторов выборов и предусматривает доступ избирателей к информации на языках меньшинств.

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