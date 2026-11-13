美国司法部呼吁各机构优先使用英语——The Hill

美国司法部发布了一份备忘录，将英语确定为该部门的官方语言，并表示政府机构应优先使用英语而非其他语言。该文件已在美国联邦公报上公布，进行为期60天的公众意见征询，The Hill报道。

审查多语言项目

备忘录指出，英语在美国建国之前就已是该国的共同语言，尽管此前并未被正式确定为官方语言。司法部要求各机构迅速识别并审查所有多语言援助项目。

此后，各机构必须确定提供此类援助是否为法律所要求，或是否为履行特定机构职责所必需。如果多语言支持既非法律强制要求，也并非履行该机构使命所必需，备忘录规定应取消该支持，转而仅使用英语开展工作。

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与特朗普行政命令的关联

该备忘录是在总统唐纳德·特朗普于2025年3月签署一项将英语确定为美国官方语言的行政命令后发布的。The Hill指出，无论是在民主党还是共和党政府执政期间，司法部此前大部分官方工作均以英语进行。

司法部还通过其民权司监督选举期间语言援助要求的落实情况。该部门网站提到《投票权法》第203条，该条款为选举管理人员规定了语言要求，并规定选民可获得少数族裔语言的信息。

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