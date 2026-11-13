Регулятор Кіпру перевіряє ціни на бензин А-95 та А-98 — Cyprus Mail

На Кіпрі Комісія із захисту конкуренції продовжує перевірку роздрібних цін і умов постачання бензину з октановим числом 95 та 98. Розслідування обговорив фінансовий комітет парламенту під час розгляду запропонованого бюджету регулятора на суму 2,75 млн євро, повідомляє Cyprus Mail.

Перевірка паливного ринку

Голова комісії Єва Панцарі заявила, що не може розкрити деталі перевірки, оскільки вона ще триває. За її словами, завдання регулятора полягає в тому, щоб переконатися у відсутності картельних домовленостей на ринку пального.

Панцарі пояснила, що особливості Кіпру як невеликої острівної та віддаленої економіки сприяють появі олігополій. Усі товари надходять на острів морем, а наземного транспортування продукції до країни немає, що, за її словами, ускладнює нагляд за ринком.

Вона також заявила, що регулювати постачання пального на Кіпрі нездійсненно, оскільки великі паливні компанії не мають офісів у країні. Схожа ситуація, за її словами, стосується й банків, адже великі установи не поспішають відкривати представництва на Кіпрі.

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Скарги та приватні лікарні

У січні—жовтні комісія отримала 74 скарги, з яких вісім не містили достатньо інформації для подальшого розслідування. Депутати вимагали детальніших даних про результати перевірок і висловили занепокоєння щодо придбання приватних лікарень.

Панцарі сказала, що їй нічого повідомити про концентрацію приватних лікарень під контролем одного інвестиційного фонду. Вона додала, що державна служба охорони здоров'я Okypy є найбільшим постачальником медичних послуг і має домінуючу позицію за кількістю ліжок. За її словами, саме домінування на ринку не є порушенням, але проблемою може бути зловживання таким становищем.

Комісія також оцінює рівень конкуренції між постачальниками на онлайн-платформах. Окремо регулятор завершив перевірку виробництва й постачання козячого, овечого та коров'ячого молока та підготував пропозиції щодо роботи й конкурентності цього сектору.

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