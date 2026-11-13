塞浦路斯竞争保护委员会正在继续调查辛烷值为95和98的汽油零售价格及供应条件。议会财政委员会在审议监管机构拟议的275万欧元预算时讨论了这项调查，据Cyprus Mail报道。

燃油市场调查

委员会主席埃娃·潘察里表示，由于调查仍在进行，她无法披露调查细节。她说，监管机构的任务是确保燃油市场不存在卡特尔协议。

潘察里解释说，塞浦路斯作为一个小型、岛屿型且偏远的经济体，其特点有利于寡头垄断的出现。所有商品均通过海运抵达该岛，产品无法经陆路运输进入该国，她说，这使市场监管更加困难。

她还表示，监管塞浦路斯的燃油供应不可行，因为大型燃油公司在该国没有办公室。她说，银行的情况也类似，因为大型机构并不急于在塞浦路斯设立代表处。

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投诉与私立医院

1月至10月期间，委员会收到74起投诉，其中8起没有包含足够的信息，无法展开进一步调查。议员要求获得关于调查结果的更详细数据，并对收购私立医院表示担忧。

潘察里表示，关于私立医院集中于一个投资基金控制之下，她没有任何可报告的信息。她补充说，公共医疗服务机构Okypy是最大的医疗服务提供商，并在床位数量方面占据主导地位。她说，市场主导地位本身并不构成违规，但滥用这种地位可能成为问题。

委员会还在评估在线平台上供应商之间的竞争程度。此外，监管机构已完成对山羊奶、绵羊奶和牛奶生产及供应的调查，并就该行业的运作和竞争力提出了建议。

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