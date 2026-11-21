考古学家在得州狭长地带的卡普罗克峡谷公园发现了一处大规模猎捕野牛的地点，原住民使用该地点约3000年。据Live Science报道，奈特霍克遗址成为美国南部平原已知的第二处此类地点。

岩石突出部下方的骨骼

野牛遗骸开始从一处骨骼堆积中露出地表，该堆积位于一处高约20米的岩石突出部下方。研究期间，研究人员在附近发现了石器、数枚箭头以及带有石器加工痕迹的骨头。

科学家指出，野牛只能通过从上方坠落才可能到达这一地点，因为其地表被两处悬崖所限制。他们认为，猎人可能利用岩石突出部的自然形状，将动物引向悬崖边。这种方式可能不像是突然驱赶兽群，而更像是“走跳板”般走向坠落。

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三千年间的七次事件

一系列放射性碳测年显示，从约公元前1550年至公元1550年，至少发生过七次大规模屠宰野牛的事件。最多的骨骼与一次狩猎有关，这次狩猎可能发生在公元300年至400年之间。研究人员认为，这需要大量人员和精准协调。

所有记录到的狩猎事件之间至少相隔100年，平均间隔约为500年。莱斯大学考古学家古斯·科斯塔指出，数千年来重返同一地点表明，人们与这一狩猎区域之间存在重要联系。

研究人员没有确定猎获的动物究竟如何被利用。他们推测，在得州温暖的气候中，野牛脂肪只能保存几周，因此南部平原的大规模狩猎也可能用于展示力量和建立联盟。

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