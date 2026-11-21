Археологи обнаружили в парке Кепрок-Каньонс в Техасском Панхендле место массовой охоты на бизонов, которое коренные жители использовали на протяжении примерно 3000 лет. Как сообщает Live Science, памятник Найтхок стал вторым известным местом такого типа на Южных равнинах США.

Кости под скальным выступом

Останки бизонов начали выходить на поверхность из скопления костей под скальным выступом высотой около 20 метров. Во время исследований рядом нашли каменные орудия, несколько наконечников стрел и кости со следами обработки каменными инструментами.

Ученые отметили, что бизоны могли оказаться на этом участке только упав сверху, поскольку его поверхность ограничена двумя скалами. По их мнению, охотники могли использовать естественную форму скального выступа, чтобы направлять животных к обрыву. Такой способ мог напоминать не внезапный загон стада, а движение «по доске» к падению.

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Семь эпизодов за три тысячелетия

Серия радиоуглеродных датировок показала не менее семи эпизодов массового забоя бизонов в период примерно с 1550 года до н. э. по 1550 год н. э. Больше всего костей связывают с одной охотой, которая, вероятно, состоялась между 300 и 400 годами н. э. Исследователи считают, что для нее потребовались большое количество людей и точная координация.

Все зафиксированные эпизоды охоты разделяло не менее 100 лет, а средний интервал между ними составлял около 500 лет. Археолог Университета Райса Гас Коста отметил, что возвращение к одному месту на протяжении тысячелетий свидетельствует о важной связи людей с этим охотничьим участком.

Исследователи не установили, как именно использовали добытых животных. Они предположили, что в теплом климате Техаса жир бизонов мог храниться лишь несколько недель, поэтому масштабные охоты на Южных равнинах могли также служить демонстрацией силы и формированию союзов.

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