Archeolodzy odkryli w parku Caprock Canyons w Teksańskim Panhandle miejsce masowych polowań na bizony, wykorzystywane przez rdzennych mieszkańców przez około 3000 lat. Jak podaje Live Science, stanowisko Nighthawk stało się drugim znanym miejscem tego typu na Południowych Równinach USA.

Kości pod skalnym występem

Szczątki bizonów zaczęły pojawiać się na powierzchni ze skupiska kości pod skalnym występem o wysokości około 20 metrów. Podczas badań w pobliżu znaleziono kamienne narzędzia, kilka grotów strzał oraz kości ze śladami obróbki kamiennymi narzędziami.

Naukowcy zaznaczyli, że bizony mogły znaleźć się w tym miejscu wyłącznie po upadku z góry, ponieważ jego powierzchnię ograniczają dwie skały. Ich zdaniem myśliwi mogli wykorzystywać naturalny kształt skalnego występu, aby kierować zwierzęta ku urwisku. Metoda ta mogła przypominać nie nagłe spędzanie stada, lecz ruch „po desce” ku upadkowi.

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Siedem epizodów w ciągu trzech tysiącleci

Seria datowań radiowęglowych wykazała co najmniej siedem epizodów masowego zabijania bizonów w okresie od około 1550 roku p.n.e. do 1550 roku n.e. Najwięcej kości wiąże się z jednym polowaniem, które prawdopodobnie odbyło się między 300 a 400 rokiem n.e. Badacze uważają, że wymagało ono dużej liczby ludzi i precyzyjnej koordynacji.

Wszystkie odnotowane epizody polowań dzieliło co najmniej 100 lat, a średni odstęp między nimi wynosił około 500 lat. Archeolog z Uniwersytetu Rice’a Gus Costa zauważył, że powracanie do jednego miejsca przez tysiąclecia świadczy o ważnej więzi ludzi z tym obszarem łowieckim.

Badacze nie ustalili, w jaki dokładnie sposób wykorzystywano upolowane zwierzęta. Przypuszczali, że w ciepłym klimacie Teksasu tłuszcz bizonów mógł być przechowywany tylko przez kilka tygodni, dlatego polowania na dużą skalę na Południowych Równinach mogły również służyć demonstracji siły i tworzeniu sojuszy.

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