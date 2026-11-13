Na Cyprze Komisja Ochrony Konkurencji kontynuuje kontrolę cen detalicznych i warunków dostaw benzyny o liczbie oktanowej 95 i 98. Dochodzenie omówiła parlamentarna komisja finansów podczas rozpatrywania proponowanego budżetu regulatora w wysokości 2,75 mln euro, informuje Cyprus Mail.

Kontrola rynku paliw

Przewodnicząca komisji Eva Pantsari oświadczyła, że nie może ujawnić szczegółów kontroli, ponieważ nadal trwa. Według niej zadaniem regulatora jest upewnienie się, że na rynku paliw nie ma porozumień kartelowych.

Pantsari wyjaśniła, że specyfika Cypru jako małej, wyspiarskiej i odległej gospodarki sprzyja powstawaniu oligopoli. Wszystkie towary trafiają na wyspę drogą morską, a nie ma lądowego transportu produktów do kraju, co, jak stwierdziła, utrudnia nadzór nad rynkiem.

Oświadczyła również, że regulowanie dostaw paliw na Cyprze jest niewykonalne, ponieważ duże firmy paliwowe nie mają w kraju biur. Według niej podobna sytuacja dotyczy banków, ponieważ duże instytucje nie spieszą się z otwieraniem przedstawicielstw na Cyprze.

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Skargi i prywatne szpitale

Od stycznia do października komisja otrzymała 74 skargi, z których osiem nie zawierało wystarczających informacji do dalszego dochodzenia. Posłowie zażądali bardziej szczegółowych danych o wynikach kontroli i wyrazili zaniepokojenie zakupem prywatnych szpitali.

Pantsari powiedziała, że nie ma nic do przekazania na temat koncentracji prywatnych szpitali pod kontrolą jednego funduszu inwestycyjnego. Dodała, że publiczna służba zdrowia Okypy jest największym dostawcą usług medycznych i zajmuje dominującą pozycję pod względem liczby łóżek. Według niej sama dominacja na rynku nie jest naruszeniem, lecz problemem może być nadużywanie takiej pozycji.

Komisja ocenia również poziom konkurencji między dostawcami na platformach internetowych. Osobno regulator zakończył kontrolę produkcji i dostaw mleka koziego, owczego i krowiego oraz przygotował propozycje dotyczące funkcjonowania i konkurencyjności tego sektora.

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