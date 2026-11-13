На Кипре Комиссия по защите конкуренции продолжает проверку розничных цен и условий поставок бензина с октановым числом 95 и 98. Расследование обсудил финансовый комитет парламента при рассмотрении предложенного бюджета регулятора на сумму 2,75 млн евро, сообщает Cyprus Mail.

Проверка топливного рынка

Председатель комиссии Ева Панцари заявила, что не может раскрыть детали проверки, поскольку она еще продолжается. По ее словам, задача регулятора заключается в том, чтобы убедиться в отсутствии картельных договоренностей на рынке топлива.

Панцари пояснила, что особенности Кипра как небольшой островной и удаленной экономики способствуют появлению олигополий. Все товары поступают на остров морем, а наземной транспортировки продукции в страну нет, что, по ее словам, усложняет надзор за рынком.

Она также заявила, что регулировать поставки топлива на Кипре неосуществимо, поскольку крупные топливные компании не имеют офисов в стране. По ее словам, похожая ситуация касается и банков, поскольку крупные учреждения не спешат открывать представительства на Кипре.

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Жалобы и частные больницы

В январе—октябре комиссия получила 74 жалобы, из которых восемь не содержали достаточной информации для дальнейшего расследования. Депутаты потребовали более подробные данные о результатах проверок и выразили обеспокоенность приобретением частных больниц.

Панцари сказала, что ей нечего сообщить о концентрации частных больниц под контролем одного инвестиционного фонда. Она добавила, что государственная служба здравоохранения Okypy является крупнейшим поставщиком медицинских услуг и занимает доминирующее положение по количеству коек. По ее словам, само доминирование на рынке не является нарушением, однако проблемой может быть злоупотребление таким положением.

Комиссия также оценивает уровень конкуренции между поставщиками на онлайн-платформах. Отдельно регулятор завершил проверку производства и поставок козьего, овечьего и коровьего молока и подготовил предложения относительно работы и конкурентоспособности этого сектора.

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