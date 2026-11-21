Гендиректор агентства Creative Arts Agency (CAA) Брайан Лурд призвал Конгресс принять закон NO FAKES Act, призванный регулировать распространение несанкционированных ИИ-дипфейков в интернете. В колонке для The New York Times он подчеркнул право людей отказываться от нежелательного использования их образа, сообщает Variety.

Лицензирование образа и исполнений

Лурд отметил, что выступает как руководитель международного агентства талантов. По его словам, CAA помогает клиентам лицензировать их образ и исполнения, в том числе для компаний в сфере искусственного интеллекта, и регулярно ведет переговоры о таких сделках.

Он заявил, что законопроект, который рассматривает Конгресс, отвечает потребностям индустрии и должен защитить американцев. По мнению Лурда, для этого необходимо четкое правило, подтверждающее право человека контролировать использование своего образа в эпоху ИИ.

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Пример Тома Хэнкса

В качестве примера рисков для Голливуда Лурд привел Тома Хэнкса. В 2023 году актер предупреждал своих подписчиков о рекламе стоматологического кабинета, в которой использовали созданный ИИ дипфейк с более молодой версией Хэнкса.

Лурд предположил, что Хэнкс вряд ли согласился бы на такую рекламу, однако должен был получить возможность выбора до использования несанкционированного дипфейка. Он добавил, что Конгресс может установить соответствующее правило до конца года.

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