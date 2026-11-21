Dyrektor generalny Creative Arts Agency (CAA) Bryan Lourd wezwał Kongres do uchwalenia NO FAKES Act, ustawy mającej regulować rozpowszechnianie w internecie nieautoryzowanych deepfake’ów tworzonych przez AI. W artykule dla „The New York Times” podkreślił prawo ludzi do sprzeciwienia się niepożądanemu wykorzystaniu ich wizerunku, informuje Variety.

Licencjonowanie wizerunku i występów

Lourd zaznaczył, że wypowiada się jako szef międzynarodowej agencji talentów. Jak powiedział, CAA pomaga klientom licencjonować ich wizerunek i występy, w tym firmom z sektora sztucznej inteligencji, oraz regularnie negocjuje takie umowy.

Stwierdził, że projekt ustawy rozpatrywany przez Kongres odpowiada potrzebom branży i ma chronić Amerykanów. Zdaniem Lourda wymaga to jasnej zasady, która potwierdzałaby prawo człowieka do kontrolowania wykorzystania jego wizerunku w erze AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przykład Toma Hanksa

Jako przykład zagrożeń dla Hollywood Lourd wskazał Toma Hanksa. W 2023 roku aktor ostrzegł swoich obserwujących przed reklamą gabinetu dentystycznego, w której wykorzystano stworzony przez AI deepfake z młodszą wersją Hanksa.

Lourd przypuszczał, że Hanks raczej nie zgodziłby się na taką reklamę, lecz powinien mieć możliwość wyboru przed wykorzystaniem nieautoryzowanego deepfake’a. Dodał, że Kongres może ustanowić odpowiednią zasadę do końca roku.

Czytaj nas na