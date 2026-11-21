创新艺人经纪公司（Creative Arts Agency，CAA）首席执行官布莱恩·洛德敦促国会通过《NO FAKES法案》，该法案旨在规范互联网上未经授权的人工智能深度伪造内容的传播。他在为《纽约时报》撰写的评论文章中强调，人们有权拒绝他人不受欢迎地使用其肖像，Variety报道。

肖像和表演的授权

洛德表示，他是以一家国际人才经纪公司的负责人的身份发言。他称，CAA协助客户授权使用其肖像和表演，包括向人工智能领域的公司授权，并定期就此类交易进行谈判。

他表示，国会正在审议的法案符合行业需求，并应当保护美国人。洛德认为，为此需要一项明确规则，以确认个人在人工智能时代控制其肖像使用的权利。

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汤姆·汉克斯的案例

作为好莱坞面临风险的例子，洛德提到了汤姆·汉克斯。2023年，这位演员曾提醒其追随者注意一则牙科诊所广告，该广告使用了由人工智能生成的、呈现更年轻版汉克斯的深度伪造内容。

洛德推测，汉克斯不太可能同意此类广告，但在未经授权的深度伪造内容被使用之前，他本应有选择的机会。他补充称，国会可能在年底前制定相关规则。

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