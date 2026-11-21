Как сообщает Sky Sports, «Борнмут» на стадионе «Виталити» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0 в матче Премьер-лиги. Эта победа стала для команды девятой подряд во всех турнирах — клубным рекордом, а также пятой подряд в Премьер-лиге.

Голы Эванилсона и Клюйверта

Счет на 19-й минуте открыл бразильский нападающий Эванилсон. Он забил после скидки головой Джеймса Хилла и продлил результативную серию до шести матчей Премьер-лиги подряд.

Перед перерывом «Борнмут» удвоил преимущество. Джеймс Тавернье прорвался по левому флангу и выполнил низовую передачу, которую замкнул Джастин Клюйверт. Во втором тайме вратарь «Ноттингем Форест» Матц Селс совершил несколько сейвов и не позволил сопернику увеличить отрыв.

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Позиции команд в таблице

На 69-й минуте за «Борнмут» после травмы сыграл Алекс Скотт. Это был его первый матч за клуб с 20 сентября и первое появление на поле в целом с 3 октября, когда он выступал за сборную Англии в игре против Хорватии.

После тройной замены «Ноттингем Форест» больше контролировал игру, однако нанес лишь один удар в створ ворот. Всего команда пробила 17 раз, тогда как «Борнмут» — 18. Благодаря победе «Борнмут» вошел в топ-4 таблицы перед остальными матчами тура, а «Ноттингем Форест» опустился на 17-е место и находится вне зоны вылета лишь по разнице мячей.

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