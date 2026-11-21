Jak informuje Sky Sports, Bournemouth pokonał Nottingham Forest 2:0 na stadionie Vitality w meczu Premier League. Było to dziewiąte z rzędu zwycięstwo zespołu we wszystkich rozgrywkach — rekord klubowy — a także piąta kolejna wygrana w Premier League.

Gole Evanilsona i Kluiverta

Brazylijski napastnik Evanilson otworzył wynik w 19. minucie. Zdobył bramkę po zgraniu głową Jamesa Hilla i przedłużył swoją serię strzelecką do sześciu kolejnych meczów Premier League.

Przed przerwą Bournemouth podwoił prowadzenie. James Tavernier przedarł się lewą stroną i posłał niskie dośrodkowanie, które wykończył Justin Kluivert. W drugiej połowie bramkarz Nottingham Forest Matz Sels zaliczył kilka interwencji i nie pozwolił rywalom powiększyć przewagi.

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Pozycje drużyn w tabeli

W 69. minucie po kontuzji w barwach Bournemouth zagrał Alex Scott. Był to jego pierwszy mecz dla klubu od 20 września oraz pierwszy występ w ogóle od 3 października, gdy reprezentował Anglię w meczu z Chorwacją.

Po potrójnej zmianie Nottingham Forest częściej kontrolował grę, ale oddał tylko jeden celny strzał. Łącznie zespół uderzał 17 razy, podczas gdy Bournemouth — 18. Dzięki zwycięstwu Bournemouth znalazł się w czołowej czwórce tabeli przed pozostałymi meczami kolejki, a Nottingham Forest spadł na 17. miejsce i pozostaje poza strefą spadkową wyłącznie dzięki różnicy bramek.

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