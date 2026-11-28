FDA zatwierdziła lek Lipfendra (enlicytyd) — pierwszy inhibitor PCSK9 dostępny w postaci tabletek do codziennego stosowania. Jak informuje ScienceDaily, lek pomaga wątrobie usuwać cholesterol z krwi i może stać się alternatywą dla iniekcyjnych środków z tej klasy.

Wyniki badań

U pacjentów, którzy już przyjmowali statyny, enlicytyd obniżał poziom cholesterolu LDL, często nazywanego „złym”, o około 57–65%. Wynik ten jest porównywalny z efektem iniekcyjnych inhibitorów PCSK9.

W porównawczych badaniach klinicznych enlicytyd obniżał LDL o około 65%. Dla porównania kwas bempedojowy obniżał ten wskaźnik o 6%, a ezetymib — o 28%.

Przegląd potencjalnych korzyści leku przygotowali naukowcy ze Szkoły Farmacji i Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Binghamton. Opublikowano go w czasopiśmie Annals of Pharmacotherapy.

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Stosowanie i działania niepożądane

Lek zaleca się przyjmować raz dziennie rano na czczo. Po jego przyjęciu należy odczekać 30 minut przed jedzeniem lub spożywaniem napojów innych niż woda, czarna kawa lub zwykła herbata.

Według przeglądu środek był ogólnie dobrze tolerowany. Biegunkę i zawroty głowy odnotowywano nieco częściej w grupie enlicytydu niż w grupie placebo. Koszt leku wynosi 315 dolarów za zapas na 30 dni.

Naukowcy zaznaczyli, że nie ustalono jeszcze, czy enlicytyd zmniejsza ryzyko zawałów serca lub udarów mózgu. Lek może być opcją dla osób, które trudno tolerują zastrzyki lub nie są w stanie kontrolować poziomu cholesterolu innymi lekami doustnymi.

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