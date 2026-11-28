FDA одобрило препарат Lipfendra (энлицитид) — первый ингибитор PCSK9, доступный в таблетированной форме для ежедневного приема. Как сообщает ScienceDaily, препарат помогает печени выводить холестерин из крови и может стать альтернативой инъекционным средствам этого класса.

Результаты исследований

У пациентов, которые уже принимали статины, энлицитид снижал уровень LDL-холестерина, который часто называют «плохим», примерно на 57–65%. Такой результат сопоставим с эффектом инъекционных ингибиторов PCSK9.

В сравнительных клинических исследованиях энлицитид снижал LDL примерно на 65%. Для сравнения, бемпедоевая кислота снижала показатель на 6%, а эзетимиб — на 28%.

Обзор потенциальных преимуществ препарата подготовили ученые Школы фармации и фармацевтических наук Бингемтонского университета. Он был опубликован в журнале Annals of Pharmacotherapy.

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Применение и побочные реакции

Препарат рекомендуется принимать один раз в день утром натощак. После приема следует подождать 30 минут перед едой или употреблением напитков, кроме воды, черного кофе или обычного чая.

Согласно обзору, средство в целом хорошо переносилось. Диарею и головокружение в группе энлицитида фиксировали несколько чаще, чем в группе плацебо. Стоимость препарата составляет 315 долларов за запас на 30 дней.

Исследователи отметили, что пока не установлено, снижает ли энлицитид риск инфарктов или инсультов. Препарат может быть вариантом для людей, которым сложно переносить инъекции или не удается контролировать уровень холестерина другими пероральными средствами.

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