FDA已批准药物Lipfendra（恩利西替德）——首款可每日服用的片剂PCSK9抑制剂。正如ScienceDaily报道，该药可帮助肝脏从血液中清除胆固醇，并可能成为该类注射药物的替代选择。

研究结果

在已经服用他汀类药物的患者中，恩利西替德使LDL胆固醇水平降低约57%至65%。LDL胆固醇通常被称为“坏”胆固醇。这一结果与注射用PCSK9抑制剂的效果相当。

在比较性临床研究中，恩利西替德使LDL降低约65%。相比之下，贝派地酸使该指标降低6%，依折麦布则降低28%。

宾汉姆顿大学药学院和药学科学学院的研究人员撰写了该药潜在益处的综述。该综述发表于《Annals of Pharmacotherapy》期刊。

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用药方法和不良反应

建议该药每日早晨空腹服用一次。服药后，应等待30分钟再进食或饮用除水、黑咖啡或普通茶以外的饮品。

根据该综述，该药总体耐受性良好。恩利西替德组腹泻和头晕的记录频率略高于安慰剂组。该药30天用量的价格为315美元。

研究人员指出，目前尚未确定恩利西替德是否能降低心脏病发作或卒中的风险。对于难以耐受注射或无法通过其他口服药物控制胆固醇水平的人，该药可能是一种选择。

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